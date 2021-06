Apple : votre écran iMac M1 n’est pas tout à fait droit ? Défaut du fabricant...

Le nouvel iMac de la marque à la pomme connaît son premier défaut. Et pas des moindres.

Un écran de travers

Selon plusieurs clients mécontents, l’écran de l’iMac M1, qui pour rappel est fixé à un pied, n’est pas toujours parfaitement aligné. Selon les cas, l’écran penche plus ou moins fortement. Ce qui est dérangeant sur un produit vendu 1450 euros de base(et jusqu’à 2950 euros en mode full option, et surtout qui se place face à l’utilisateur. Soit la position idéale pour remarquer que l’écran penche.

Malheureusement, malgré la présence de 7 vis qui permettent de fixer l’écran au pied, il ne semble pour l’instant pas possible de réparer le problème soi-même.

Une différence de 4 millimètres

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube iPhonedo, un utilisateur prouve avec une règle que son écran n’est pas aligné. D’un côté, le bas de l’écran est à 7,6 centimètres de son bureau. De l’autre, il est à 8 centimètres. Ce qui en soi n’est pas flagrant, mais peut rapidement le devenir si on ne se focalise que sur ce problème.