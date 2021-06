Apple : voici comment suivre la Keynote ce soir à 19h

Ce lundi 7 juin marque le début de la WWDC, la conférence d’Apple dédiée aux développeurs. L’occasion pour la marque à la pomme de dévoiler ses nouveautés software, notamment la nouvelle version d’iOS.

Peu de fuites pour plus de surprises ?

Une fois n’est pas coutume, peu d’informations ont filtré avant la Keynote de ce soir. D’habitude, les nouveautés prévues par la firme de Cupertino sur iOS, macOs, iPadOS ou watchOS sont connues d’avance. Mais cette année, le secret est de mise, ce qui promet quelques surprises.

Voici néanmoins un petit récapitulatif de ce que l’on sait :

Les notifications seront une nouvelle fois repensées, avec un focus sur des réponses automatiques (lorsque vous êtes en voiture, en réunion, etc.)

Le multitâche sur iPad sera également revu, mais peu de précisions à ce sujet, si ce n’est que l’utilisation de plusieurs fenêtres sera simplifiée

La vie privée des utilisateurs sera renforcée, avec un nouvel écran de contrôle qui indiquera comment chaque application utilise vos données

tvOS et watchOS gagneront de quelques changements au niveau de leur interface, ainsi que des nouveautés en lien avec la santé

Les nouveautés sur macOS seront minimes, après le grand relooking de l’année dernière

iMessages devrait être plus polyvalent, afin de tenter de concurrencer WhatsApp, Messenger et les autres messageries

Une application baptisée " Mind " (esprit) a été découverte sur l’Apple Watch. Il s’agit peut-être d’une application de méditation.

Le suivi de nourriture, comme le proposent des apps comme MyFitnessPal ou Lifesum, serait également de la partie

Enfin, un nouvel OS, baptisé HomeOS, pourrait voir le jour, et se concentrer sur la domotique via la plateforme HomeKit

Quant aux annonces hardware, elles pourraient être présentes. Apple pourrait présenter un MacBook Pro de 14 et 16 pouces, bien que la marque à la pomme n’a plus dévoilé de nouveaux appareils à la WWDC depuis 2016.

Comment suivre la conférence en direct ?

Plusieurs possibilités sont possibles. La première, et sans doute la plus simple, et de suivre l’événement sur YouTube, depuis cette vidéo ci-dessous.