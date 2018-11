Apple va vendre ses produits sur Amazon

Les deux entreprises ont trouvé un accord qui permettra de trouver certains appareils de la marque à la pomme sur la boutique en ligne d’Amazon.

Dans un premier temps, ces produits se limiteront aux iPhone, iPad, Apple Watch, ainsi que plusieurs produits de la gamme Beats. Amazon proposait déjà des appareils Apple dans ses résultats de recherche, mais ceux-ci n’étaient pas directement vendus par Amazon, mais par des revendeurs tiers. Ce qui pouvait avoir un impact sur les prix, peu souvent alignés sur les prix officiels fixés par Apple.

Les produits d’Apple seront disponibles dans les prochaines semaines sur Amazon US, Angleterre, Allemagne, Italie, Japon, Inde, Espagne et France (et donc potentiellement en Belgique). Au site The Verge, un porte-parole d’Amazon a déclaré : “Amazon s’efforce en permanence d’améliorer l’expérience client. L’un des moyens pour y parvenir consiste à élargir la sélection des produits que nous savons que les clients veulent. Nous sommes impatients d'élargir notre gamme de produits Apple et Beats à l'échelle mondiale.”

L’accord limitera la vente de produits pommés sur Amazon uniquement à Apple et aux vendeurs autorisés par Apple. Dès le 4 janvier 2019, tous les revendeurs proposant des iPhone, iPad ou tout autre appareil sans accord de la firme de Cupertino verront leurs annonces supprimées.

À noter que des produits comme l’enceinte connectée HomePod ne seront pas en vente sur Amazon. Le géant de l’e-commerce préférant mettre en avant ses propres enceintes Echo. Pour vous procurer un HomePod, toujours indisponible en Belgique, il faudra donc faire un tour en Angleterre ou en France, notamment.