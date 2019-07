Apple va changer le type de clavier de ses prochaines générations de MacBook Air et Pro

Le retour à des claviers dotés d'un mécanisme à ciseaux semble inéluctable pour Apple. Ce changement était à prévoir après les innombrables problèmes rencontrés par les utilisateurs de MacBook équipés de claviers dits "papillon" sortis depuis 2015. Le premier modèle concerné devrait être un tout nouveau MacBook Pro de 16 pouces attendu avant la fin 2019, selon des notes de l'analyste Ming-Chi Kuo (TF Securities) reprises par plusieurs sites américains spécialisés dans l'actualité liée à Apple.

Toutes les prochaines générations du MacBook Air et du MacBook Pro devraient profiter de cette technologie plus fiable.

La différence de mécanisme placé directement sous la touche joue sur la rapidité de la frappe. Le mécanisme papillon permet ainsi d'obtenir un clavier aux touches plus plates. Son avantage est par conséquent de raccourcir la course des touches et donc logiquement d'accélérer la frappe. Il en résulte malheureusement des problèmes de fiabilité, qu'il s'agisse de lettres qui se répètent de façon involontaire ou bien qui n'apparaissent tout simplement pas à l'écran, mais aussi de touches qui semblent par moment comme bloquées. Les termes "ciseaux" et "papillon" proviennent tout simplement de la forme du mécanisme.

Pour rappel, Apple avait lancé en 2018 un vaste programme de réparation à l'échelle mondiale destiné à régler ces problèmes de clavier. Il semblerait donc qu'aujourd'hui la firme de Cupertino (États-Unis) ait donc décidé d'abandonner, au moins temporairement, cette technologie.



AFP