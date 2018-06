Apple : Un fuite dévoile un mode sombre pour macOS

C’est à 19 heures ce soir qu’Apple tiendra sa traditionnelle Keynote. L’occasion de présenter les nouveautés, principalement en termes de software. Peu d’informations ont filtré, surtout par rapport aux années précédentes. Mais des petits malins ont réussi à mettre la main sur une vidéo présentant un mode sombre pour macOS.

En vous connectant sur le site d’Apple, ou directement sur votre Apple TV, ce soir à 19 heures, vous pourrez suivre en direct les nouvelles annonces de la marque à la pomme. Sont attendus :

iOS 12, avec un focus sur la stabilité et le bien-être numérique (à l’instar de Google sur Android P)

Une ouverture des puces NFC sur l’iPhone, notamment pour déverrouiller des chambres d’hôtel

Une refonte de l’application iBooks

Une nouvelle version de watchOS (et une nouvelle version de l’Apple Watch avec un nouveau design ?)

Et également une nouvelle version de macOS, soit la version 10.14. Et si certains spécialistes ont pressenti une refonte du Mac App Store, une fuite pourrait confirmer qu’Apple prévoit en effet de transformer sa boutique de la même manière que l’App Store sur iOS. C’est à dire avec une véritable curation, ainsi que des articles présentant certaines applications, et un focus sur les images et les vidéos.