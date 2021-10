Apple : un exemplaire rare du VideoPad, abandonné par Steve Jobs, mis en vente aux enchères

Mais au retour de Steve Jobs au sein d’Apple en 1997, tout ne se passe pas comme prévu . Jobs, qui entend bien reprendre le contrôle de l’entreprise qu’il a cofondé, annule le projet et l’AstroPad est alors abandonné. Selon lui, le produit n’était pas encore au point.

Le VideoPad est, comme son nom l’indique, un appareil destiné à passer des appels en vidéo . Conçu entre 1993 et 1995, à partir de dessins de John Sculley, le VideoPad était alors envisagé comme une déclinaison du Newton, l’assistant personnel numérique que la marque à la pomme a commercialisé entre 1993 et 1998.

Aujourd’hui, il ne reste qu’un seul exemplaire de l’AstroPad 2 (l’AstroPad 1 et 3 ont été montré au public à l’époque, ce qui ne fut pas le cas pour le 2e modèle). Malheureusement, l’objet mis en vente n’est pas fonctionnel, mais on peut mieux comprendre à quoi aurait ressemblé le produit final, avec sa caméra, sa carte-mémoire, et même son support pour stylet.

Soit autant de technologies qui se sont retrouvées, des années plus tard, dans les autres produits de la marque à la pomme, comme le MacBook, l’iPad et l’iPhone.