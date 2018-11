Apple travaillerait sur sa version du Google Chromecast

Le service de streaming d’Apple approche à grands pas et pour le promouvoir, la marque à la pomme envisage de commercialiser une version d’entrée de gamme de son boîtier Apple TV, sous la forme d’un dongle HDMI.

Apple concurrencerait directement le Chromecast de Google ou le Fire TV Stick avec ce nouveau produit vendu moins cher que les deux Apple TV actuelles. En ce moment, la firme de Cupertino propose deux versions de son boîtier : une version classique à 159 euros, et une version 4K à 199 euros. Un dongle serait donc le moyen idéal d’imposer son service de streaming dans un plus grand nombre de foyers, et ce à bas prix (ou du moins à bas prix selon les tarifs Apple).

Le site The Information, qui a publié cette rumeur, rappelle que le service de streaming d’Apple qui viendra concurrencer Netflix en 2019 serait proposé gratuitement à tous les propriétaires d’un produit compatible (iPad, iPhone, Mac et Apple TV, donc). Et ce n’est pas avec un boîtier à 200 euros que les séries Apple risquent de rencontrer un large public.

Pour rappel, un Google Chromecast est vendu aux alentours de 39 euros. À titre de comparaison, une télécommande de remplacement pour l’Apple TV coute à elle seule 65 euros (et 15 euros pour une simple dragonne). Évidemment, l’Apple TV est bien plus puissante qu’un simple dongle HDMI (notamment la version 4K et sa puce A10X), mais pour ceux qui veulent simplement streamer des films et des vidéos et se moquent d’installer des applications, le Chromecast fait largement l’affaire. Un dongle Apple, vendu aux côtés d’Apple TV plus puissantes serait donc une bonne idée.