Apple : Tous les iPhone passeraient à l'OLED en 2020

Apple devrait annoncer trois nouveaux iPhone en septembre prochain. Parmi eux, on retrouverait le successeur de l'iPhone Xr, qui serait selon les récentes rumeurs, le dernier modèle à proposer un écran LCD.

Le design des iPhone a rarement changé ces dernières années, et à vrai dire, beaucoup attendent le retour d'un format proche de l'iPhone 5 et ses bords plats. S'il y a de grandes chances qu'Apple conserve le design de l'actuel iPhone XS pour le futur iPhone XI, 2020 pourrait être une grande année en termes de design et de nouveautés. Avec, pourquoi pas, un retour aux bords plats, comme c'est ce fut le cas récemment sur la troisième génération d'iPad Pro.

Selon The Wall Street Journal, le passage à l'OLED en 2020 sur l'ensemble de la gamme iPhone semble se confirmer de jour en jour et s'accompagnerait de changements esthétiques. Une information qui coïncide avec un article publié par Bloomberg en avril 2018, et qui expliquait qu'Apple explore la possibilité de proposer des écrans incurvés. L'OLED s'adaptant à toutes les formes et toutes les découpes en comparaison au LCD, les concepteurs d'Apple auraient le champ libre pour innover sur le design du smartphone et ainsi tenter de séduire les consommateurs blasés par des téléphones qui finissent par tous se ressembler. Le Wall Street Journal explique également que Japan Display Inc, qui fournit les écrans LCD pour Apple, souhaite passer au plus vite à la conception d'écrans OLED pour ne pas se laisser dépasser par la concurrence. Une preuve de plus que le LCD vit ses dernières heures sur les smartphones de la marque à la pomme.