Apple supprime Onavo, le VPN de Facebook, de l’App Store

Facebook avait racheté le VPN Onavo Protect en 2013. Mais une récente mise à jour de l’application permettait d’espionner le comportement des utilisateurs.

Voilà pourquoi, selon Apple, Onavo n’est pas conforme aux règles de l’App Store, notamment en ce qui concerne la collecte de données. “Nous travaillons dur pour protéger la confidentialité des utilisateurs et la sécurité de leurs données dans tout l'écosystème Apple. Avec la dernière mise à jour de nos directives, nous avons clairement indiqué que les applications ne doivent pas collecter d’informations sur les autres applications installées sur l’appareil à des fins d’analyse ou de publicité / marketing.”

Dans la description publiée sur l’App Store, on pouvait lire : "Onavo Protect vous protège ainsi que vos données, où que vous soyez. Onavo Protect protège vos connexions sur les sites web et vos renseignements personnels, à l'image des comptes bancaires et des numéros de cartes de crédit, afin que vous et vos données soient en sécurité, peu importe l'endroit, où vous vous trouvez."