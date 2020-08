Apple Silicon : le nouveau processeur arriverait sur MacBook cette année, sur iMac en 2021

La transition du Mac, du processeur Intel vers l’Apple Silicon développée en interne, a été annoncée lors de la conférence WWDC de juin. Et la première machine à en bénéficier pourrait arriver avant la fin de l’année.

Selon The China Times, le premier Mac tournant sur Apple Silicon serait un MacBook. “Apple devrait lancer un MacBook avec un écran Retina 12 pouces à la fin de cette année, en utilisant son processeur A14X développé et conçu en interne”, explique le média chinois, citant une source proche de la chaîne d’approvisionnement de la marque à la pomme.

Grâce à ce processeur A14X, le MacBook disposerait d’une batterie plus importante (ou mieux gérée par la puce d’Apple), offrant 15 à 20h d’autonomie. L’ordinateur serait également plus léger (moins d’un kilo), et pourrait offrir une connectivité 5G. Quant au design, il serait similaire à la gamme MacBook Retina 12 pouces sortie en 2015, et retirée de la vente en 2019.

Mais ce n’est pas tout, car The China Times annonce également l’arrivée d’un iMac sur Apple Silicon, pour la seconde moitié de 2021.

“Selon des sources proches du dossier, le nouveau GPU offrirait de meilleures performances par watt et des performances de calcul plus élevées. Il disposerait d'une technologie de rendu différé basée sur des “tuiles” qui permet aux développeurs de concevoir des logiciels professionnels et des jeux plus puissants”, explique The China Times.

À noter que la puce A14X, dont le nom de code est Lifuka sur iMac et Tonga sur MacBook, sera également présente dans l’iPhone 12. Son nom de code ? Sicilian.