Apple se passera des processeurs Intel en 2021

Les Mac dotés d’un processeur ARM devraient débarquer dans la première moitié de 2021, selon Ming-Chi Kuo.

On le savait depuis quelque temps déjà, Apple cherche à produire ses propres processeurs, comme c’est déjà le cas sur iPhone et iPad avec ses puces “A”, dont la plus récente, la A13 Bionic est présente dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Et selon l’analyste, le premier Mac sans processeur Intel verrait le jour dans les 12 à 18 prochains mois.

Ming-Chi Kuo avait déjà annoncé cette fenêtre de lancement en 2018, mais l’analyste profite de ses dernières informations pour être plus précis, sans pour autant annoncer quel modèle sera concerné (MacBook ? MacBook Pro ? iMac ?).

Kuo annonce également que depuis l’épidémie du Coronavirus, Apple s’est montré plus agressif dans son processus de recherche, de développement et de production de ses puces gravées en 5nm. Ces puces étant également attendues dans les iPhone et les iPad que la marque à la pomme dévoilera dans le courant de l’année 2020.

À l’heure actuelle, la majorité des ordinateurs récents d’Apple contiennent déjà une puce ARM, à savoir l’enclave T2, qui sécurise l’ordinateur, notamment lors de l’identification par Touch ID.

Enfin, parmi ses autres prédictions, Ming-Chi Kuo annonce également un iPhone 5G et un iPad doté d’un écran mini LED au second semestre 2020, sans plus de précisions.