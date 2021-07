Apple s’associe à Lady Gaga et Dua Lipa pour vous apprendre l’art du remix

L’application de création musicale d’Apple propose des Remix Sessions, qui proposent, étape par étape, d’analyser et de disséquer les chansons de Dua Lipa et Lady Gaga.

“GarageBand ne cesse de stimuler la création musicale, en permettant aux novices de se lancer facilement, et aux plus expérimentés de développer leurs idées à tout moment”, explique Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing d’Apple. ”Pour cette mise à jour, nous avons collaboré avec un grand nombre d’artistes et d’équipes de production pour offrir aux musiciens une collection exceptionnelle de nouveaux sons à exploiter, et nous espérons inciter encore plus de personnes à exprimer leur créativité à travers la musique dans GarageBand.”

Lire aussi : AirTags : Apple déconseille les piles au revêtement amer

Concrètement, chaque session comprend des vidéos d’artistes racontant l’histoire de leurs plus grands tubes, comme “Break My Heart” de Dua Lipa et “Free Woman” de Lady Gaga, ainsi que des instructions pas à pas pour créer un remix, grâce aux Live Loops de chaque morceau créée dans GarageBand.