Apple revoit les commandes de son enceinte HomePod à la baisse

Selon un rapport du magazine Bloomberg, la première enceinte connectée d'Apple ne rencontre pas le succès escompté. L'entreprise a donc décidé de réduire les commandes chez ses sous-traitants.

Les raisons qui poussent Apple à revoir ses commandes à la baisse sont multiples. Le journaliste Mark Gurman, toujours très bien informé, a contacté des employés des Apple Store, des sous-traitants et des analystes spécialisés et tous sont formels : l'HomePod coûte cher (349 dollars), il arrive tardivement sur un marché déjà saturé, et Siri n'est pas l'assistant le plus intelligent.

Autant de raisons qui font que le HomePod peine à séduire. Comme le souligne le site Engadget, l'enceinte est non seulement disponible dans une poignée de pays seulement (la France devrait être rajoutée à cette liste dans les semaines qui viennent), mais elle est clairement positionnée comme un accessoire pour iPhone, plutôt qu'une enceinte à part entière. En effet, l'HomePod ne fonctionne pas uniquement avec les produits Apple, mais se trouve fortement limitée sans. Un peu comme l'Apple Watch, qui nécessite encore et toujours un iPhone.

Tout n'est pas perdu pour autant pour Apple. De nouvelles fonctionnalités devraient arriver très prochainement (notamment la diffusion multi-room et un mode stéréo à plusieurs enceintes), et la vente dans de nouveaux pays devraient permettre de faire redécoller les ventes, ne fût-ce que temporairement. De plus, selon le site Slice Intelligence, le prix élevé du HomePod signifie qu'Apple gagne plus d'argent que Google et Sonos, même en vendant moins...