Apple revoit la production de ses nouveaux iPhone à la baisse

La firme de Cupertino aurait limité sa commande de nouveaux iPhone XS, XS Max et XR. Selon le Wall Street Journal, les estimations d’Apple étaient trop importantes, d’autant que les ventes peinent à dépasser les attentes de l’entreprise.

Parmi les trois nouveaux iPhone, le modèle XR (vendu à partir de 859 euros) serait le plus touché par cette décision. Sur les 70 millions d’exemplaires commandés par Apple pour la période septembre 2018 - février 2019, un tiers aurait été tout simplement annulé. Une information discrètement corroborée par des fournisseurs tels que Lumentum, en charge du module FaceID, ou Qorvo qui fournit certaines puces. Même son de cloche du côté de Foxconn, qui n’aurait finalement pas étendu ses lignes de productions.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait lui aussi estimé une diminution de 30% pour l’iPhone XR, preuve qu’Apple semble avoir du mal à anticiper ses volumes de production. Pour autant, rien n’est perdu pour la marque à la pomme, puisque l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, toujours commercialisés, connaissent tous les deux un regain d’intérêt.

Apple n’est donc pas en difficulté. Mais sa large gamme d’iPhone, qui s’étend désormais de l’iPhone XS Max à l’iPhone 7, en passant par le XS, le XR, le 8, le 8 Plus et le 7 Plus, semble troubler les consommateurs. Et entre un téléphone haut de gamme comme le XS et un téléphone plus ancien, mais moins cher comme le 8, le choix est vite fait. Et c’est le XR, qui se situe entre les deux, qui en pâtit.