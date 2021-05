Apple retarde le lancement des podcasts payants

Dans un email adressé aux créateurs de podcasts, Apple explique que la possibilité de proposer des podcasts payants est repoussée au mois de juin.

Des problèmes du côté d’Apple Podcasts Connect

L’option, annoncée lors de la keynote du 20 avril 2021, permettra aux créateurs de contenus de placer certains podcasts derrière un paywall et ainsi être rémunérés pour leur travail. Mais avant cela, Apple a encore du travail, du côté coulisse, avec la plateforme de gestion Apple Podcasts Connect, qui permet de publier des podcasts. Mais également du côté de l’application Podcasts, qui a connu quelques changements depuis iOS 14.5.

En effet, depuis quelques semaines, l’application, livrée avec chaque iPhone, iPad, Mac et Apple TV, connait quelques soucis. Elle est plus lente et ne gère pas correctement les mises à jour des épisodes, ce qui pose problème aux auditeurs ainsi qu’aux créateurs.

Si Apple veut offrir une version payante, il faut donc que tout soit en ordre.

" Nous avons entendu les auditeurs "

Dans un email obtenu par le site 9to5Mac, Apple reconnait donc que l’option nécessite plus de travail.

" Au cours des dernières semaines, certains créateurs ont connu des retards dans la disponibilité de leur contenu et l’accès à Apple Podcasts Connect. Nous avons résolu ces problèmes et encourageons les créateurs qui rencontrent des problèmes à nous contacter ", explique la marque à la pomme.

" Nous avons également entendu les auditeurs et effectué des ajustements en fonction de leurs commentaires sur iOS 14.6, qui a été publié lundi. Nous apporterons des améliorations supplémentaires à la bibliothèque dans les semaines à venir. Pour garantir que nous offrons la meilleure expérience pour les créateurs et les auditeurs, les abonnements Apple Podcasts seront désormais lancés en juin ", conclut l’entreprise.

Apple devrait officialiser ce lancement aux alentours du 7 juin, date à laquelle débutera la conférence WWDC.