Apple retarde de lancement du très attendu Universal Control

En juin dernier, la marque à la pomme annonçait une nouveauté intrigante baptisée Universal Control. Malheureusement, celle-ci n’a jamais pu être testée par les développeurs.

”Plusieurs appareils, la même façon de travailler”

La promesse d’Apple est alléchante : “Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.”

Autrement dit, le Mac et l’iPad ne font plus qu’un. Un concept qui a évidemment attiré les utilisateurs et la presse spécialisée. Mais qu’Apple a visiblement du mal à concrétiser. En effet, malgré l’arrivée d’iOS 15.2, Universal Control n’est toujours pas disponible. Et ne le sera pas avant la fin de l’année.

En effet, la firme de Cupertino, qui était restée silencieuse à ce sujet, a discrètement mis à jour la page consacrée à macOS Monterey sur son site. Désormais, on peut y lire que la “commande universelle” (le nom français de l’option) sera disponible au printemps. Soit près d’un an après l’annonce lors de la WWDC.