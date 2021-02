Apple redevient le plus gros vendeur de smartphones pour la première fois en quatre ans

“Même si les consommateurs sont restés prudents dans leurs dépenses et ont retardé certains achats discrétionnaires, les smartphones 5G et les fonctionnalités caméra pro ont encouragé certains utilisateurs à acheter de nouveaux smartphones ou à mettre à niveau leurs smartphones actuels au cours du trimestre”, déclare l’analyste.

Par rapport au dernier trimestre 2019, Apple a écoulé 10 millions d’iPhone supplémentaires, et sa part de marché a augmenté de 15%. Au même moment, Samsung perdait 11,8% de part de marché et aurait vendu 8 millions de smartphones en moins en un an, ce qui permet à la marque à la pomme d’occuper la première place devant Xiaomi, Oppo, Huawei et le reste des constructeurs.

Et les bonnes nouvelles ne devraient pas s’arrêter de sitôt du côté de Cupertino. Selon Tim Cook, Apple a vu son plus grand nombre de mises à niveau d'iPhone‌ lors de ce premier trimestre 2021. Et la concurrence a du mal à suivre. Sur les cinq plus gros vendeurs, seuls Apple et Xiaomi n’ont pas enregistré de baisse des ventes. Et les ventes de l’iPhone 12 auraient pu être plus importantes si l’entreprise était parvenue à livrer suffisamment d’appareils.