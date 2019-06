Apple rappelle des MacBook Pro pour risque de surchauffe des batteries : comment savoir si votre appareil est concerné ?

La marque à la pomme a lancé un programme de rappel ce jeudi 20 juin, concernant des MacBook Pro commercialisés en 2015. Les batteries pourraient présenter un risque d'incendie.

"Apple a déterminé que, sur un nombre limité d’unités plus anciennes de MacBook Pro 15 pouces, la batterie risque de surchauffer et poser des problèmes de sécurité. Les unités concernées ont principalement été vendues entre septembre 2015 et février 2017 et l’éligibilité du produit est déterminée par son numéro de série", peut-on lire sur la page officielle du programme de rappel.

Comment savoir si votre MacBook est concerné ?

Cliquez sur le menu Pomme dans le coin supérieur gauche de votre ordinateur

Choisissez l'option "À propos de ce Mac"

Si votre modèle est un "MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2015)", copiez le numéro de série

Collez-le sur cette page pour savoir s’il peut bénéficier du programme

Apple précise que "si votre MacBook Pro est éligible, veuillez cesser de l’utiliser et suivez les instructions pour faire remplacer votre batterie."

Le remplacement des batteries concernées est gratuit. Selon Apple, le remplacement, qui se fera via un centre de service agréé Apple ou via un Apple Store, peut prendre entre deux et trois semaines. Enfin, ce programme Apple n’étend pas la durée de la garantie limitée du MacBook Pro 15 Pouces.