Apple propose plus de 550 000 podcasts

Le format connaît un succès retentissent et Apple profite de l’arrivée de son application Podcasts sur l’Apple Watch pour communiquer de nouveaux chiffres impressionnants.

En avril dernier, la plateforme d’Apple atteignait les 50 milliards de téléchargement, avec plus de 525 000 podcasts actifs. Un peu plus d’un mois plus tard, 30 000 nouvelles émissions sont à ajouter à ce chiffre, puisque 555 000 podcasts sont désormais disponibles sur iTunes. En 2005, Apple ne proposait que 3000 émissions.

Ces programmes, qui représentent 18,5 millions d'épisodes, proviennent de 155 pays différents et sont disponibles dans plus de 100 langues. Quant à l’émission Stuff You Should Know, elle est la première à atteindre les 500 millions de téléchargement ou streaming.

De quoi profiter pendant des jours entiers de contenus intéressants depuis l’Apple Watch, puisque la montre connectée d’Apple recevra enfin une application dédiée à la rentrée, quand la firme de Cupertino publiera la mise à jour gratuite watchOS 5.