Apple propose à nouveau son jeu de poker à l'occasion des 10 ans de l'App Store

Le tout premier jeu publié sur l'App Store d'Apple est de retour. Il s'agit de "Texas Hold'em", un jeu de poker publié par la marque à la pomme le 6 juillet 2008.

Le jeu de cartes coûtait à l'époque 4,99 dollars, mais est aujourd'hui proposé gratuitement. Apple prétend que sa sortie coïncide avec les 10 ans de l'App Store, un anniversaire qui a pourtant eu lieu en juillet 2018...

"Texas Hold'em d'Apple est de retour ! Pour fêter les 10 ans de l'App Store, nous avons remis à disposition le premier jeu à y avoir été publié, qui est depuis devenu un classique. Créé originellement pour l'iPod, puis adapté pour l'iPhone, ce jeu dispose maintenant d'un aspect élégant, avec de nouveaux personnages, un gameplay plus exigeant et des graphismes soignés pour les nouveaux modèles d'iPhone et d'iPod touch."

"Texas Hold'em", bien qu'étant une application d'Apple, avait disparu de l'App Store lors du passage forcé d'une architecture 32-bit à une architecture en 64-bit, imposée pour l'ensemble des applications, par l'arrivée d'iOS 11.

Le jeu, disponible dès maintenant sur la boutique d'application d'Apple, devrait plaire aux nostalgiques du tout premier iPhone, ou de l'iPhone 3G.