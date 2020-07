Apple promet la neutralité carbone pour 2030

La firme de Cupertino annonce que d’ici 2030 elle aura atteint la neutralité carbone totale pour l’ensemble de ses produits, et ses sous-traitants.

Si Apple y parvient, l’entreprise aura une avance de 20 ans sur l’objectif fixé par l’IPCC, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate Change).

“Les entreprises ont une profonde opportunité de contribuer à bâtir un avenir plus durable, né de notre préoccupation commune pour la planète que nous partageons”, a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. “Les innovations qui alimentent notre parcours environnemental ne sont pas seulement bonnes pour la planète - elles nous ont aidés à rendre nos produits plus écoénergétiques et à mettre en ligne de nouvelles sources d’énergie propre dans le monde entier.”