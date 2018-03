Apple présentera les nouvelles versions d'iOS et macOS le 4 juin prochain

La prochaine conférence WWDC (Worldwide Developers Conference) aura lieu du 4 au 8 juin prochain à San José, en Californie. L’occasion de découvrir les nouveautés prévues pour iOS et macOS.

Comme chaque année à la même période, Apple accueille les développeurs du monde entier pour quatre jours de conférences centrées sur les produits et programmes de l’entreprise.

Mais pour le grand public, c’est également l’occasion de découvrir les nouveautés des prochains systèmes d’opérations quelques mois avant leur sortie officielle. En 2017, la Keynote de la WWDC avait été plutôt chargée. La firme de Cupertino avait annoncé iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 pour l’Apple Watch, ainsi que la plateforme de réalité augmentée ARKit et trois nouveaux produits, à savoir un nouvel iMac Pro, un iPad Pro de 10,5 pouces et l’enceinte connectée HomePod, qui devrait arriver en France au printemps.

Cette année, les annonces devraient être moins nombreuses, Apple souhaitant mettre l’accent sur iOS 12. Après plusieurs bugs et failles ayant touché les Mac et les iPhone du monde entier, l’entreprise souhaiterait proposer une nouvelle version d’iOS plus stable et plus mature, sans inonder les utilisateurs de nouvelles fonctionnalités parfois ajoutées en dernière minute. L’OS mobile d’Apple devra faire oublier les caractères étrangers qui font planter les iPhone ou les problèmes de batteries.

Du côté des nouveautés produits, Bloomberg annonce un iPad doté de la technologie FaceID et un MacBook Air avec écran Rétina, afin de célébrer les 10 ans de la gamme. Enfin Apple pourrait proposer des applications compatibles à la fois pour Mac et pour iPhone/iPad.