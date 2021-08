Apple prépare un nouveau Mac mini

La fin de l’année sera chargée du côté de Cupertino. Nouvel iPhone, nouveaux AirPods, nouveaux MacBook Pro, nouvelle Apple Watch seront tous présentés lors de différentes Keynote. Et à cette longue liste s’ajoutera un nouveau Mac mini.

Mini mais toujours plus costaud

C’est ce qu’annonce le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On. Selon ses informations, une nouvelle version de cet ordinateur compact devrait arriver “dans les prochains mois”. Au programme, une nouvelle puce M1X, plus de ports que la version actuelle et un nouveau design. Le serial leaker Jon Prosser va plus loin et affirme que le boîtier serait en aluminium, avec une surface en Plexiglas sur le dessus.

Du côté des ports, on peut s’attendre à quatre ports USB-C, deux ports USB-A, un port Ethernet et un port HDMI. Actuellement, le Mac mini, qui a connu une mise à jour vers la puce M1 en 2020, propose un port Ethernet, deux ports USB-C, un port HDMI et deux ports USB-A. Le tout à partir de 799 euros (sans clavier, souris, ni écran).

L’arrivée de ce nouveau Mac mini signerait la fin de la version Intel, qui est pour l’instant toujours en vente aux côté de la version Apple Silicon.

Pas de Touch ID

Dans sa newsletter, Mark Gurman aborde également l’iPhone 13, qui ne devrait pas disposer d’un capteur Touch ID sous l’écran. Apple aurait testé plusieurs solutions, mais rien ne sera proposé cette année. La marque à la pomme ayant en tête une version de Face ID placée sous l’écran.

Évidemment, la situation peut encore évoluer, mais selon le journaliste, deux possibilités sont envisagées pour les futurs appareils de la marque :