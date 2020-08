Apple prépare un abonnement tout-en-un, Apple One

La marque à la pomme s’apprête à lancer un abonnement regroupant l’ensemble de ses services. Selon Bloomberg, Apple One (un nom temporaire, et trop similaire à l’offre Google One) pourrait voir le jour en octobre, lors de la présentation de l’iPhone 12.

L’abonnement regrouperait plusieurs services actuellement proposés par la firme de Cupertino. À savoir :

Apple TV+

Apple Music

Apple Arcade

Apple News+

iCloud

Plusieurs formules seraient disponibles. La moins chère regrouperait Apple TV+ et Apple Music. Puis Apple Arcade. Puis Apple News+. Et enfin, l’offre la plus chère proposerait l’ensemble des services, dont le stockage iCloud.

D’autres nouveautés pourraient être ajoutées à cet abonnement, notamment “Seymour”, le nom de code de l’offre fitness en préparation chez Apple. Selon plusieurs rumeurs, l’entreprise californienne planche en effet sur un service de “sport à domicile”, avec des vidéos qui pourraient être visionnées sur Apple TV, iPhone, iPad ou Mac.

Toujours selon Bloomberg, l’abonnement Apple One serait avantageux pour les familles, puisque 6 membres d’une même famille pourraient bénéficier du même abonnement. Plus généralement, l’offre serait évidemment moins chère que l’ensemble des services payés séparément. “Si une famille s'abonne aujourd'hui à tous les principaux services d'Apple ainsi qu'au niveau de stockage iCloud le plus élevé, cela coûterait environ 45 dollars par mois. Un nouveau forfait pourrait vous faire perdre plus de 5 $”, explique Bloomberg.

Enfin, Apple pourrait combiner ses services avec de nouveaux appareils. Par exemple, l’achat d’une nouvelle Apple TV permettrait d’obtenir un an d’accès à Apple Arcade. Un peu comme Apple TV+, qui à son lancement, était offert pour une période d’un an à tous les clients qui craquaient pour un nouvel appareil de la marque.