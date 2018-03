Apple prépare en secret ses propres écrans MicroLED

Selon Bloomberg, la firme de Cupertino développe en ce moment même de nouveaux écrans MicroLED qui remplaceront d'ici quelques années les écrans OLED actuels.

T159. C'est le petit nom de ce projet plus si secret que ça, dirigé par Lynn Youngs, un employé d'Apple spécialisé dans les écrans. Il avait notamment travaillé sur les écrans des premiers iPhone et iPad et se concentrait jusqu'ici sur celui de l'Apple Watch.

Les recherches et le développement de ces nouveaux écrans se feraient dans une usine située à Santa Clara en Californie, à quinze minutes de route des bureaux de l'entreprise. Près de 300 ingénieurs travailleraient sur place. L'idée serait, toujours selon Bloomberg, de débuter l'utilisation des MicroLED avec l'Apple Watch. Un prototype serait d'ailleurs fonctionnel.

La technologie MicroLED utilise de nouvelles composantes permettant de rendre les écrans plus lumineux, plus fins et surtout moins énergivores. De quoi faire trembler la concurrence, notamment Samsung, LG et Sharp, qui fournissaient jusqu'à présent tous les écrans nécessaires aux différents produits conçus par Apple.

Pour autant, la technologie d'Apple serait encore loin d'être au point. L'entreprise aurait d'ailleurs stoppé le projet il y a un an, face aux nombreuses difficultés rencontrées (chaque pixel doit être assemblé un à un), avant de relancer le projet récemment. Bloomberg précise que ces écrans n'arriveront pas sur le marché avant quelques années. Du côté de Samsung, les progrès sont plus avancés puisqu'une télévision utilisant la technologie MicroLED sera commercialisée en août prochain.