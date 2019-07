Apple pourrait s'offrir la division modem d'Intel

La firme de Cupertino pourrait débourser 1 milliard de dollars, selon The Wall Street Journal.

En avril dernier, Intel annonçait son retrait du marché des modems 5G à destination des smartphones. Selon Bob Swan, CEO de l'entreprise, le nouveau deal entre Qualcomm et Apple était la principale cause de cet abandon du marché. En d'autres termes, sans Apple comme client, la division courait à sa perte. Du côté de la marque à la pomme, on estimait que ce rapprochement avec Qualcomm était dû à l'incapacité pour Intel de fournir des modems 5G dans les temps.

Suite à ces nombreux retournements de situation, Intel a logiquement voulu se débarrasser de sa division modem, en trouvant un repreneur. Et il se trouve que ce repreneur pourrait bien être Apple, qui a souvent compté sur Intel pour les modems de ses anciens iPhone (en 2018, Intel était le seul fournisseur tiers à collaborer avec Apple, tandis qu'une grande majorité de smartphones Android se fournissent chez Qualcomm).

Le deal pourrait être annoncé officiellement dès la semaine prochaine, nous indique le célèbre quotidien américain. Cela permettrait à Apple de concevoir ses propres modems, à l'instar de ses propres processeurs (dont le plus récent, le A12 Bionic), et de gagner un temps précieux dans la course à la 5G.