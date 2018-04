Apple pourrait proposer son casque de réalité virtuelle et augmentée en 2020

La rumeur d'un casque mélangeant réalité virtuelle et réalité augmentée sorti tout droit des bureaux de Cupertino est de retour. Selon le site CNET, Apple pourrait le commercialiser dès 2020. Une date qui semble très ambitieuse.

Nom de code T288. Voilà comment est surnommé en interne ce qui n'est pour l'instant qu'un prototype. Selon CNET, citant une (seule) source proche du projet, Apple proposerait un casque disposant de deux écrans 8K (8192 x 4320 pixels), un pour chaque oeil. Une prouesse technique, sachant que les meilleurs prototypes actuels ou casques destinés aux professionnels atteignent difficilement la 4K par oeil (soit 4 fois la définition de la Full HD). Et qu'un écran 8K est très cher et extrêmement énergivore.

Puisque le casque proposerait à la fois de la réalité virtuelle (soit une immersion dans un monde en 360°) et de la réalité augmentée (qui utilise l'environnement réel de l'utilisateur pour y projeter des objets ou des décors), il posséderait plusieurs cameras permettant de détecter les alentours. Le tout serait connecté sans fil à un boîtier dédié (là aussi, un petit miracle en soi), qui utiliserait une nouvelle technologie de transfert de données, le WiGig 60GHz, alimenté par un nouveau processeur également développé par Apple.

Le conditionnel est, vous l'aurez compris, plus que jamais de mise dans cette annonce. Le projet semble techniquement trop beau pour être vrai, notamment comparé au HTC Vive Pro, un casque haut de gamme qui nécessite un ordinateur très puissant pour fonctionner (ce qu'aucun MacBook ne sera capable de faire, d'où la présence obligatoire du boîtier WiGig).

De plus, la date annoncée de 2020 semble encore trop proche pour un projet de cette envergure, et ce n'est pas la présence d'une seule et unique source qui pourrait apporter plus de crédibilité à cette annonce. Ce qui est certain, c'est qu'Apple s'intéresse de très près à la réalité augmentée et virtuelle (notamment via le module ARKit présent sur iOS 11). Ce qui devrait déjà être suffisant pour faire trembler la concurrence.