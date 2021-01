Apple pourrait lancer son offre payante “Podcasts +” en 2021

La firme de Cupertino cherche a étoffer son offre de services, et selon The Information et Bloomberg, l’arrivée d’une section payante de l’application Podcasts pourrait débarquer en 2021.

L’idée serait évidemment de venir concurrencer Spotify, qui propose dans son abonnement des podcasts exclusifs. L’entreprise suédoise avait en effet damé le pion à Apple, qui a longtemps été la destination privilégiée pour l’ensemble des auditeurs de podcasts.

“La marque à la pomme, qui gère l'application de podcasting la plus utilisée du secteur, envisage de lancer un nouveau service d'abonnement contenant des podcasts, selon des personnes familiarisées avec le sujet”, explique The Information.

“Des discussions entre Apple et les sociétés de production sur la nouvelle offre d'abonnement sont en cours, même si on ne sait pas quand - ni si - Apple lancera le nouveau service. Les gens concernés préviennent qu'Apple réfléchit à de nombreuses idées de services multimédias et ne les suit pas toujours”, poursuit le média américain.

Si The Information n’annonce pas de date, Bloomberg semble être en mesure de préciser que le lancement aura bien lieu cette année. Apple, qui a failli racheter le réseau Wondery en fin d’année dernière, est à la traîne sur le secteur des podcasts “premium”. Spotify de son côté a déjà racheté les réseaux The Ringer, Gimlet, Parcast et Megaphone, ainsi que la plateforme Anchor.

Et si Apple se lance cette année, il faudra sans doute également compter sur Amazon, qui a également annoncé être intéressée par une telle offre.