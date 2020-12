Apple pourrait dévoiler un nouveau produit le 8 décembre

Il s’agit de la même marche à suivre qui précède chaque lancement de nouveaux produits, ce qui laisse penser qu’Apple aurait encore des nouveautés à présenter. De plus, cela coïncide avec le tweet du serial leaker L0vetodream, qui annonçait le 14 novembre dernier que la marque à la pomme préparait une “petite surprise de Noël.”

D’après une note interne, obtenue par MacRumors auprès d'une source fiable, Apple aurait informé les fournisseurs que des modifications liées à AppleCare seraient dévoilées le mardi 8 décembre à 5h30. Plus précisément, Apple a conseillé aux techniciens de se préparer à l’arrivée de nouveaux stocks de produits.

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter)

Parmi les produits attendus, mais qu’Apple n’a toujours pas dévoilé, il y a :

Les AirTags , ces trackers Bluetooth qui permettent de retrouver n’importe quel objet auquel ils sont attachés

, ces trackers Bluetooth qui permettent de retrouver n’importe quel objet auquel ils sont attachés Le casque audio AirPods Studio , le premier casque over-ear d’Apple

, le premier casque over-ear d’Apple L’Apple TV nouvelle version, accompagnée d’une manette de jeu (pratique pour le catalogue Apple Arcade)

Quoiqu’il en soit, vu qu’Apple aborde la question de la protection AppleCare dans son mémo interne, il est quasiment certain qu’il s’agira d’un nouveau produit et non d’une nouveauté software (comme l’arrivée prochaine du service Fitness+ aux États-Unis).

Quant à la présentation, beaucoup pensent qu’elle se fera directement via un communiqué de presse, et non pas lors d’une Keynote traditionnelle.

Réponse le mardi 8 décembre !