Apple pourrait dévoiler l’iPhone SE 3 et les AirPods Pro 2 en avril

La marque à la pomme aurait dans ses tuyaux de nouvelles versions de ces deux produits très populaires.

Selon Macotakara, citant des sources proches des chaînes d'approvisionnement chinoises, les AirPods Pro 2 proposeraient un nouveau boîtier de recharge. Celui-ci serait toujours aussi épais (21 mm), mais un peu moins large (54 mm contre 60 mm actuellement).

Macotakara n’est cependant pas en mesure de confirmer les informations de Bloomberg, qui annonçait en octobre dernier que les AirPods Pro de seconde génération ne disposeraient plus de la petite tige tactile, qui accueille notamment les micros. Selon Bloomberg, le nouveau look des écouteurs serait plus compact, similaire à ce que propose Samsung et Amazon (notamment avec les Amazon Echo Buds, deux petits ronds qui s’insèrent directement dans l’oreille).

Du côté de l’iPhone SE 3, Macotakara n’apporte aucune autre information, si ce n’est la confirmation de l’existence de l’appareil. Sa sortie, prévue en avril, arriverait un an après la commercialisation de l’iPhone SE en 2020.

Selon d’anciennes rumeurs, l’iPhone SE 3 serait plus grand, avec un écran de 5,5 pouces (contre 4,7 pouces actuellement), et emprunterait le look de l’iPhone 8 Plus.