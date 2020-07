Apple pourrait dévoiler l’iPhone 12 le 8 septembre

Komiya ne s’arrête pas là, et annonce également qu’une deuxième Keynote pourrait avoir lieu le 27 octobre. Apple en profiterait pour dévoiler le nouvel iPad Pro, ainsi que les nouveaux Mac dotés de la puce propriétaire Apple Silicon (le leaker parle d’un modèle MacBook Pro 13” et un retour de la gamme MacBook).

Sur Twitter, le leaker Komiya indique que l’événement du 8 septembre, qui se tiendra en ligne comme la keynote de juin dernier en marge de la WWDC, sera également l’occasion de découvrir la nouvelle Apple Watch (Series 6 ?) et le nouvel iPad. Mais aussi l’AirPower , ce tapis de recharge sans fil qu’Apple avait officiellement annulé en 2019 et qui pourrait donc faire son grand retour.

Évidemment, toutes ces informations sont à prendre avec d’énormes pincettes. D’autant que le leaker parle d’une présentation des lunettes de réalité augmentée Apple Glass en octobre (s’il s’agit d’une Keynote physique et non en ligne). Ce qui semble un peu tôt, plusieurs rumeurs et analystes annonçant que les lunettes ne sont pas attendues avant 2022.

Komiya, plutôt inconnu dans le milieu des “serial leaker”, va même jusqu’à annoncer le contenu de la Keynote de… mars 2021. L’événement, qui aurait lieu le 23 mars, servirait à présenter le nouvel iPad Air, les AirPods 3 et deux produits plus étranges, à savoir un nouvel iPhone et une Apple Watch SE.

Bref, il faudra attendre quelques semaines encore pour savoir si les informations de Komiya sont fiables ou pas. Mais une chose est certaine : même avec la crise du coronavirus, Apple a énormément de produits en préparation.