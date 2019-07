Apple pourrait commercialiser un iPad pliable

Selon des analystes, la marque à la pomme plancherait actuellement sur une tablette pliable, dotée d'une connexion 5G.

Malgré le faux départ du Galaxy Fold de Samsung et le retard du Mate X de Huawei, les écrans pliables semblent représenter le futur de la téléphonie mobile. Et, à en croire les analystes de chez IHS Markit, également le futur des tablettes.

Dans le cas de l'iPad, il serait question d'un appareil de la taille d'un MacBook, soit 12 pouces. La tablette embarquerait un processeur ARM mis au point par Apple, ainsi qu'un modem 5G. Par contre, on ne sait pas s'il s'agira d'un unique écran, qui se replie comme ce qu'ont déjà imaginé Samsung et Huawei (avec les problèmes que l'ont connaît), ou bien un format plus proche d'un ordinateur portable, mais avec un second écran à la place du clavier.

IHS Markit ne précise pas de date potentielle de commercialisation (The Economic Daily News parle d'une annonce l'été prochain), mais on sait qu'Apple rencontre quelques soucis avec les modems 5G, et que le premier iPhone compatible ne devrait pas arriver avant 2020. Si les (maigres) informations/prédictions s'avèrent correctes, cet iPad pliable ne devrait donc pas arriver avant au moins un an.