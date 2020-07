Apple pourrait combiner deux iPads pour former un ordinateur portable

Un nouveau brevet, découvert par le site AppleInsider, dévoile les plans de la marque à la pomme concernant un ordinateur portable plutôt étonnant, composé de deux iPads.

Baptisé “Appareils électroniques modulaires à affichage multiple”, le brevet illustre très clairement l’idée. À savoir la connexion entre deux iPads, via un accessoire qui servirait à la fois de lien et de charnière. Un iPad serait alors utilisé comme écran, et le second comme clavier virtuel.

Du côté de l’accessoire/charnière, on distingue deux connecteurs permettant d’attacher les iPads et de faciliter le partage de données entre les deux tablettes afin qu’elles ne fassent qu’un. Les écrans pourraient être positionnés à la verticale, ou à l’horizontale, pour former une sorte de livre, comme la Surface Duo de Microsoft.