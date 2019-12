Apple Podcasts est disponible sur les enceintes d'Amazon

Apple s'associe à Amazon, afin d'amener sa large bibliothèque de podcasts sur les enceintes connectées Echo du géant de l'e-commerce.

Dans un premier temps, ce partenariat n'est disponible qu'aux États-Unis, mais pourrait s'étendre au reste du monde si le test est concluant. Les 800 000 podcasts disponibles sur Apple Podcasts peuvent être lancés grâce à la commande vocale "Alexa, joue tel podcast sur Apple Podcasts".

Les utilisateurs d'Amazon Echo peuvent également définir Apple Podcasts comme leur lecteur de podcasts par défaut, et lier leur identifiant Apple afin de synchroniser leur bibliothèque et l'avancement dans chaque épisode à travers plusieurs appareils.

Cette ouverture d'Apple au monde extérieur et à la concurrence n'est pas nouvelle. 2019 aura vu l'arrivée d'Apple Music sur les appareils compatibles Alexa, et aura été l'année de l'ouverture d'AirPlay 2 et de l'iTunes Movie Store sur des téléviseurs fabriqués par Samsung, Sony ou LG.

Si l'arrivée d'AirPlay 2 et de l'iTunes Movie Store sur une large gamme de télévisions pouvait s'expliquer par l'envie de diffuser au maximum les contenus développés par Apple sur sa plateforme de streaming Apple TV+, le partenariat entre la marque à la pomme et Amazon concernant les podcasts reste dans la même logique.

En effet, plusieurs rumeurs annoncent qu'Apple pourrait, tout comme Spotify, produire ses propres podcasts. Étendre leur disponibilité aux enceintes d'Amazon serait donc un bon moyen pour Apple de toucher d'autres utilisateurs que les fans de la pomme. Et pourquoi pas tenter d'en séduire quelques-uns.