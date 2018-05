Toute information associée à votre identifiant Apple (Apple ID) peut être récupérée. Cela comprend votre activité sur l'Apple Store, l'iTunes Store, l'iBook Store et Apple Music. Mais également votre activité dans les boutiques online ou physique de la marque; vos antécédents avec la garantie AppleCare ainsi que toutes les réparations que vous avez demandées. Et enfin, toutes vos photos stockées sur iCloud, vos marque-pages, vos calendriers, rappels et documents.

Apple permet à ses clients de télécharger l'ensemble de leurs données

La marque à la pomme précise que la création des archives (dont vous pouvez déterminer la taille : 1 Gb, 2 Gb, 5 Gb, 10 Gb, ou 25 Gb) peut prendre jusqu'à sept jours. Les données sur l’activité et l’utilisation des apps se feront sous forme de feuilles de calcul ou fichiers au format JSON, CSV, XML ou PDF. Les documents, photos et vidéos seront au format d’origine. Enfin les contacts, calendriers, signets et e-mail seront aux formats VCF, ICS, HTML et EML.

Le portail est disponible en Europe dans un premier temps (afin d'être en règle face au RGPD) et sera disponible dans le reste du monde d'ici quelques semaines.