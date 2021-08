Apple Pay est disponible chez ING Belgique

Le système de paiement d’Apple est désormais disponible chez ING, trois ans après le lancement de l’option dans notre pays.

1,4 million de clients concernés

Payer grâce à son iPhone ou son Apple Watch est une nouvelle possibilité proposée aux clients ING en Belgique, alors que la banque proposait déjà le service en France, aux Pays-Bas, en Italie ou encore en Espagne.

Concrètement, cela permettra aux clients concernés d’ajouter leur carte de banque à l’application “Wallet”, préinstallée sur leur téléphone, et de payer sans contact.

“Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de faciliter la vie de nos clients quand il est question de paiements, et Apple Pay cadre parfaitement dans cette approche. Suite à la pandémie de Covid, nous avons constaté un changement de comportement chez nos clients qui hésitent désormais à utiliser de l'argent liquide. La moitié des paiements sont désormais effectués sans contact, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 13 % enregistrés il y a un an”, explique Amaury Vanthournout, Director of Payments chez ING Belgique. “En introduisant Apple Pay dans l'app ING Banking, nous offrons à nos clients un nouveau moyen de paiement facile à utiliser, tant en magasin qu'en déplacement et pour leurs paiements en ligne. Et ce à un moment particulièrement propice.”

Toujours rien du côté de Belfius

En Belgique, Apple Pay est désormais pris en charge par une majorité de banques, comme BNP Paribas Fortis, Fintro, Hello bank!, KBC, et de nombreuses banques en ligne (AION, Bunq, N26, Monese, etc).

Du côté des banques majeures de notre pays, il ne manque que Belfius, qui peine à apporter une réponse aux clients mécontents sur Twitter. Depuis plusieurs années, le message est le même : “Nous sommes toujours en discussion pour Apple Pay. Belfius suit de très près toutes les innovations dans le domaine des paiements mobiles, dont notamment le service Apple Pay offert désormais par plusieurs acteurs majeurs en Belgique.”

Affaire à suivre, donc.