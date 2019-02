Apple Pay : De nouvelles banques belges rejoignent le service

Le service de paiement sans contact d’Apple, lancé le 28 novembre 2018 en Belgique, accueille de nouvelles banques.

Nos confrères du site Mac4Ever annoncent qu'Apple s'associera prochainement à quatre nouvelles banques dans notre pays. À l'heure actuelle, seuls les clients de BNP Paribas Fortis et de deux de ses filiales, à savoir Hello Bank ! et Fintro, peuvent profiter du système de paiements sans contacts de la marque à la pomme.

L'information publiée par Mac4Ever est également visible sur le site officiel belge d'Apple Pay. Les quatre nouvelles banques sont :