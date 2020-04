Apple passe sous la barre des 500 euros avec son nouvel iPhone SE

La marque à la pomme a dévoilé une deuxième nouveauté en cette période de confinement. Après l’iPad Pro en mars dernier, c’est désormais au tour de l’iPhone SE de revenir dans une nouvelle version.

Toujours baptisé iPhone SE (le marketing d’Apple, notamment sur les noms des produits, n’est jamais très logique), le smartphone se veut plus “entrée de gamme” que jamais. Et pour cause : la firme de Cupertino a opté pour le même prix que l’iPhone SE de première génération, à savoir 489 euros.