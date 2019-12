Apple oserait l'iPhone 100% sans fil en 2021

La marque à la pomme est connue pour ses décisions abruptes, qui souvent, forcent l'industrie à marcher dans ses pas. Ce fut le cas récemment avec la suppression du port jack, sur les iPhone et les iPad. Mais Apple ne compte pas s'arrêter là.

Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone prévus pour 2021 ne proposeraient qu'une recharge sans fil. Apple a toujours tenu à son port Lightning introduit en 2013, refusant de passer à l'USB-C, qui tend à être la norme, comme c'est déjà le cas sur l'iPad Pro et les derniers MacBook Pro.

Alors plutôt que d'abandonner le port Lightning, un port propriétaire et donc entièrement contrôlé par Apple, l'entreprise préfère tout simplement le supprimer, comme elle a supprimé son bouton TouchID sur l'iPhone X ou le port Jack sur l'iPhone 7.

Si les analyses de Ming-Chi Kuo sont correctes (et c'est souvent le cas), cela voudrait dire qu'Apple va une fois encore bousculer toute une industrie. Le port Lightning actuel étant utilisé par des casques, des manettes de jeux, des voitures ou des batteries externes, entre autres exemples. Sans oublier pour se synchroniser plus rapidement avec un ordinateur. Et qu'Apple a trouvé un moyen d'accélérer ou d'augmenter la puissance de la recharge sans fil, qui n'arrive pas encore à la cheville d'une recharge câblée traditionnelle.

Quoi qu'il en soit, Apple reste Apple et il est évident que le port Lightning vit ses dernières années et que l'iPhone idéal pour la marque serait un modèle dépourvu de bouton et de ports. Espérons simplement que l'alternative sera aussi efficace.