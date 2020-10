Apple officialise la gamme iPhone 12 et s’ouvre à la 5G

La 5G est enfin réelle. Voilà la promesse d’Apple, qui avec ses iPhone 12, s’ouvre à cette nouvelle technologie pourtant déjà adoptée par de nombreux autres constructeurs.

La marque à la pomme a officialisé quatre modèles d’iPhone 12, dont les photos avaient fuité quelques heures avant la présentation. Comme on le savait depuis des semaines, ces modèles sont :

L’iPhone 12 Mini

L’iPhone 12

L’iPhone 12 Pro

l’iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 et iPhone 12 Mini

Le premier iPhone présenté par Apple est l’iPhone 12. L’appareil emprunte le look de l’iPhone 4, avec des bords plats, et est disponible en 5 couleurs. L’iPhone 12 dispose d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et est 11% plus fin, 15% plus petit et 16% plus léger.