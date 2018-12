Apple ne peut plus vendre ses iPhone en Chine

Le litige qui oppose Qualcomm et Apple en Chine risque d’avoir de lourdes conséquences pour la firme de Cupertino. Un tribunal chinois a en effet interdit la vente d’iPhone dans le pays.

Les deux entreprises s’affrontaient notamment sur la gestion d’applications sur un écran tactile et sur le redimensionnement d’images, deux fonctionnalités brevetées par Qualcomm. Plusieurs iPhone seraient concernés, de l’iPhone 6 jusqu’à l’iPhone X (dont le 6S, 6S Plus, le 7, 7 Plus, 8 et 8 Plus). Les derniers modèles de la marque à la pomme (XS, XS Max et XR) ne sont donc pas concernés.

Apple peut continuer de produire et d’exporter ses smartphones de Chine, seule la vente sur le territoire serait interdite. Qualcomm s’est rapidement félicité de cette décision judiciaire : " Apple continue de profiter de notre propriété intellectuelle tout en refusant de nous indemniser. Ces décisions de justice sont la preuve de la valeur du large portefeuille de brevets de Qualcomm. "

Du côté d’Apple, on continue d’affirmer que tous les modèles d’iPhone restent toujours disponibles à la vente : " Les efforts de Qualcomm pour interdire nos produits sont une nouvelle manœuvre désespérée d'une société qui fait l'objet d'enquêtes de la part d'autorités de régulation à travers le monde. Tous nos modèles d'iPhone restent disponible pour nos clients chinois. Qualcomm revendique trois brevets qui n’avaient jamais été évoqués auparavant, dont un qui a déjà été invalidé. Nous poursuivrons toutes nos options juridiques par le biais des tribunaux."

Cependant, l'interdiction pourrait être de courte durée. En effet, iOS 12 a introduit des changements qui rendent les plaintes de Qualcomm injustifiées. Et vu qu’iOS 12 est disponible sur tous les iPhone concernés par la plainte, cela pourrait permettre à Apple de faire annuler la décision du tribunal de Fuzhou.

La bataille est donc loin d’être terminée.