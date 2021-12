Apple Music Replay : comment accéder à la version moins évoluée du “Spotify Wrapped” ?

Rien de tout ça du côté de la marque à la pomme. Les abonnés doivent se contenter de quelques statistiques basiques , qu’il est possible de découvrir en se rendant à l’adresse music.apple.com/replay . Une fois connecté à votre compte, le service compilera vos résultats.

On ne sait pas pourquoi, depuis la création d’Apple Music, la marque à la pomme n’a pas proposé sa version du Spotify Wrapped . Car, comme vous le savez sans doute, le récap’ de Spotify est très populaire sur Twitter et Instagram, où les utilisateurs n’hésitent pas à partager leurs résultats personnels.

Contrairement à Spotify, et son excellente option “Wrapped” qui donne un aperçu de votre année musicale , Apple Music ne propose pas d’alternative solide et facile à partager sur les réseaux. Mais tout n’est pas perdu pour autant.

Vous aurez accès :

Au nombre d’heures de musique écoutées

Au nombre d’artistes différents écoutés

Au nombre d’albums

Et… c’est tout. Apple proposera malgré tout une playlist, baptisée Replay 21, et basée sur vos chansons les plus écoutées. Bref, si vous en voulez plus, il faudra passer sur Spotify, ou attendre qu’Apple offre un récap’ à la hauteur de la marque.