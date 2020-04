Apple Music propose des playlists pour supporter le confinement

La plateforme de streaming musical d’Apple lance une collection de playlists, baptisée “Come Together”. Son but ? “Nous aider à traverser cette période de distanciation sociale.”

Une semaine après l’arrivée du mix personnalisé “Get Up!”, Apple continue ses efforts de curation au sein d’Apple Music. Les playlists Come Together, disponibles via ce lien, proposent à la fois des chansons, des clips et des émissions de radios.

“Nous vivons tous une période particulièrement difficile. Pourtant, même si chacun subit les effets de la pandémie d'une manière différente, nous devons nous serrer les coudes. Qu'on soit tout seuls ou accompagnés, en télétravail ou occupés à garder les enfants, nous avons tous besoin d'un peu de réconfort et de distraction pour nous aider à traverser cette épreuve”, peut-on lire sur la page regroupant les différentes playlists. “Heureusement, la musique n'est pas contagieuse et nous donne les moyens de nous évader ou de partager de bons moments avec ceux qu'on aime pendant cette phase d'éloignement social. Découvrez ci-dessous des playlists adaptées à cette situation inédite et conçues pour vous réconforter, vous motiver, vois aider à vous concentrer… ou vous échapper, le temps d’un instant.”