Apple Music pourrait débarquer sur la PlayStation 5

Spotify ne sera bientôt plus le seul gros service de streaming musical présent sur la PlayStation 5 de Sony.

L’annonce officielle de l’arrivée d’Apple Music serait donc proche. Après tout, le service est déjà disponible sur d’autres appareils non-pommés, comme les produits Google Nest ou certaines Smart TV de Samsung. De plus, Apple et Sony ont récemment collaboré, en proposant six mois d’abonnements à Apple TV+ aux nouveaux utilisateurs optant pour la version PS5 du service de streaming vidéo.

Apple organisera une Keynote ce lundi 18 octobre. On doute que la firme de Cupertino fasse une annonce sur scène, mais le lancement de la version PS5 d’Apple Music pourrait néanmoins avoir lieu dans la foulée.