Apple Music pourra prochainement être utilisé comme alarme sur le HomePod

L’option, qui apparaît dans la dernière bêta du logiciel de l’enceinte connectée, nécessitera évidemment un abonnement actif, sans quoi il sera impossible de choisir une chanson.

Cette nouveauté, pourtant basique, n’a jamais été proposée sur l’enceinte, commercialisée dans une pognée de pays depuis 2018.

À noter que le HomePod Mini, annoncé hier, ne sera pas non plus disponible en Belgique. Mais il sera toujours possible de l’acheter chez nos voisins français.