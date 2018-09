Apple Music organise ses pages artistes et propose des classements pour chaque pays

Les abonnés du service de streaming musical d’Apple savent qu’il était souvent compliqué de s’y retrouver sur les pages artistes, où se mélangeaient albums, singles, best of et playlists. Voilà pourquoi la marque à la pomme a enfin décidé de corriger tout ça.

C’est un changement mineur, mais qui aura certainement un grand impact au quotidien pour tous les abonnés d’Apple Music. Désormais, la page de chaque artiste présent sur la plateforme se découpe plus logiquement. À commencer, en haut, par le classement des morceaux les plus joués par les utilisateurs. Juste en dessous, on retrouve les “albums essentiels” (soit 2-3 albums les plus connus, avec une petite explication fournie par Apple); puis tous les albums; les vidéos; les playlists de l’artiste (“les indispensables”, “les influences”, “inspired”, etc.); les singles et EP; les albums live et les compilations. Le cas échant, Apple propose également une section “Apparaît sur” qui indique les albums et singles où l’artiste en question est en featuring.