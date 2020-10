Apple Music : le nombre d’abonnements a augmenté de 21% au dernier trimestre

Le nombre de nouvelles inscriptions est également en baisse sur un an, passant de 35% à 29% . “La croissance a ralenti au deuxième trimestre et, pour la première fois, les revenus ont diminué de manière séquentielle”, déclare l'analyste Abhilash Kuma. “Il y a plusieurs raisons à cela. Les plateformes de streaming musical offraient des rabais et abaissaient les prix des abonnements payants afin de fidéliser les consommateurs ou de les empêcher de passer à un forfait gratuit. En outre, les revenus publicitaires ont diminué puisque de nombreuses entreprises ont réduit leurs dépenses en raison du COVID-19. Cependant, les podcasts ont pu compenser une partie du déclin.”

En termes du nombre d’utilisateurs actifs mensuels, c’est le groupe Tencent Music (avec ses différents services QQ Music, Kuwo et Kugou) qui se place sur la plus haute marche du podium, avec 26%. Ce qui lui permet de devancer Spotify (12%) et YouTube Music (10%) sur le marché du streaming gratuit.

Du côté des abonnements payants, on retrouve logiquement Spotify en tête avec 34% de part de marché, suivi d’Apple Music (21%) et d’Amazon Music (15%). “Une forte présence de la marque, des offres attrayantes, une amélioration continue des produits et un focus sur les podcasts ont aidé Spotify. L'offre d'abonnement gratuit de six mois d'Apple Music dans 52 pays a contribué à maintenir ses parts de marché”, explique Kuma.

Selon Counterpoint Research, la croissance au quatrième trimestre 2020 devrait revenir au niveau de la croissance du marché pré-COVID 19.