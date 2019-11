Apple Music lance Replay, la playlist de vos morceaux les plus écoutés de l'année

Apple Music s'inspire enfin de Spotify avec Replay, une playlist générée automatiquement et qui vous indique les artistes, albums et morceaux que vous avez le plus écoutés cette année.

Savez-vous quelle est la chanson que vous avez écoutée en boucle cette année ? Apple à la réponse, et la marque à la pomme se décide enfin à partager ses informations avec les utilisateurs. Mieux encore, la firme de Cupertino rattrape son retard en proposant une playlist 2019, mais également une playlist pour chaque année depuis le lancement de la plateforme en 2015.

Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site replay.music.apple.com (depuis n'importe quel appareil), de cliquer sur "Get Your Replay Mix" et de vous connecter à votre compte Apple.