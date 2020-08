Apple Music : la version web se met à jour avant l’arrivée d’iOS 14

Alors que la prochaine mise à jour de l’OS d’Apple n’est pas attendue avant la rentrée au plus tôt, la firme de Cupertino met déjà à jour la version web d’Apple Music. Ce qui permet aux abonnés qui n’ont pas encore essayé la bêta d’iOS 14 de découvrir la nouvelle section “Écouter”.

Cette section, qui remplace la partie “Pour Vous” d’iOS 13, fonctionne à peu de choses près de la même façon, tout en modifiant la mise en avant du contenu. On y retrouve notamment une partie “Coups de coeur”, une partie “Stations pour vous”, une autre “Récemment écouté”. Ou encore une section “Taillé sur mesure”, qui inclut les playlists personnalisées “Mix préféré”, “Mix énergie”, “Mix chill” et “Mix découverte”, dont on vous a déjà parlé par ici.