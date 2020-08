Apple Music : la radio Beats 1 devient Apple Music 1

Apple annonce quelques changements du côté des radios lives, disponibles au sein d’Apple Music. À commencer par un changement de nom pour Beats 1, et l’arrivée de deux nouvelles stations.

Adieu Beats 1. Bienvenue à Apple Music 1. La première radio d’Apple change de nom et diffusera comme toujours son contenu depuis ses studios, situés à Los Angeles, New York, Nashville et Londres. Au programme, des interviews, de la découverte et des émissions animées par Zane Lowe, Ebro Darden mais aussi de grands artistes comme Action Bronson, Billie Eilish, Elton John, Lil Wayne, Frank Ocean, The Weeknd, Lady Gaga, Nile Rodgers ou Travis Scott.

“Au cours des cinq dernières années, chaque fois que le monde de la musique a vécu des moments importants, Beats 1 était présente, en mettant en avant la curation humaine et en attirant le public avec des émissions exclusives animées par les personnalités les plus novatrices, respectées et appréciées de la scène musicale”, a expliqué Oliver Schusser, Vice President of Apple Music, Beats and International Content. “Désormais, Apple Music Radio offre une plateforme mondiale sans précédent pour des artistes de tous genres qui souhaitent parler de musique, créer et partager avec leurs fans, et ce n’est que le début. Nous allons continuer à investir dans des radios en direct pour que les auditrices et auditeurs du monde entier puissent s’immerger dans la musique qui les fait vibrer.”